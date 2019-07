Pagājušajā naktī Kuldīgā VUGD dzēsis divas degošas vieglās automašīnas

Ap plkst.1.40 Valsts policijā (VP) saņemta informācija no VUGD par to, ka Kuldīgā, kādā autoservisā ir aizdegusies automašīna "Cadillac", savukārt no karstuma cietusi arī blakus stāvošā automašīna "Volkswagen", kurai uzkarsis priekšējais spārns, aģentūrai LETA stāstīja VP Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.