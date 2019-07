Nikola Krištopane saskārusies ar veselības problēmām: "Seja piepampusi, nogurums, un depresija arī tuvojas"

Sākumā par kleitu. Ja pagājušā gada kleita bija lieliska bildēs un dzīvē nekas tik īpašs, tad šogad kleita nespēja bildēs iznest to, ko spēja dzīvē, pa lielam tas ir bodijs ar skaistu nude/caurspīdīgu audumu pa virsu. Tā ir mammas kleita, šūta uz viņu 90to gadu beigās, mammas Mrs.Latvia laikos 👸🏼 . Mamma svētdien pierunāja vilkt šo kleitu. Pierunāja, jo te nu ir otrā daļa par, kuru, neteikšu, ka gribu runāt, bet zinu, ka esmu šeit, lai par to visu runātu. Pierunāja, jo pa ilgiem gadiem es jutos slikti savā ādā. Ja dalos ar saviem sasniegumiem, tad izlēmu, ka atklāti arī jārunā par grūtajiem periodiem. Pēdējo pusotru mēnesi es visai vieglprātīgi izturējos pret savu veselību, sportoju es daudz, varbūt vairāk kā jebkad, bet manam vairogdziedzerim ar to nepietiek, nepietiek arī ar zālēm. Ja ir regulārs miega trūkums, stress, alkohols un pedantiski neievēroju diētu, tad vairogdziedzeris pasaka, “čau, atā, I am done”. Un tas notika. Jau pusotru nedēļu jūtu visos vecos simptomus - šķidrums uzkrājies kā nekad, seja piepampusi, nogurums 24/7, galvā mākonis un depresija arī tuvojas. Pa lielam augums brīnumaini labi turās, ūdens ir uzkrājies, bet ir tikai tīrais ūdens svars klāt, kas šobrīd skalojas ātri laukā, kas secinu ir tādēl, ka sportošana izručīja. Intermittent fasting, keto, daudz, daudz ūdens un tējas, regulārs sports un vēl darbs ar sevi mentāli, lai to visu ievērotu, tomēr ir atslēga visam. Vismaz man. Pa brīvdienām Pozīts. Nebūs viegli izvilkt keto festivālu un nogulēt obligāto stundu daudzumu, bet daudz variantu man vairs nav, kas jādara - tas jādara. Labā zina ir tāda, ka pirmo reizi pa 3 gadiem šis ir reāli noticis, beidzot sapi*os. 🤦🏼‍♀️ Savā zinā liekas, ka gribēju vienkārši pārbaudīt vai tas mans healthy lifestyle nav izdomājums, patestēju robežas, secinu, ka savādāku dzīvesveidu es nemaz nedrīkstu pienemt. Tagad atpakal pie dzīves ar Nika’s noteikumiem, ja nu kaut kas man dzīvē ir izdevies un izdodas, tad tas ir tikt galā ar visu šo. Ceru, ka varbūt kādam šis noderēs ♥️

