Mamedjarovs pēc uzvaras Rīgā: Man ir grūti spēlēt uz neizšķirtu

Tikmēr otrās vietas ieguvējs bija gana pozitīvi noskaņots pēc zaudējuma finālā, atzīstot, ka sacensību sākums nav bijis tāds kā plānots, tomēr turnīra gaitā izdevies iespēlēties. "Biju noskaņots uzvarai, tomēr spēle bija līdzīga, un mans pretinieks beigās veica izšķirošos gājienus, lai svinētu uzvaru," teica otrās vietas ieguvējs Vašjē-Lagravs. "Sākumā demonstrēju vāju sniegumu, tomēr sacensību turpinājumā centos spēlēt, cik vien labi varu, un, manuprāt, kaut kas no tā arī izdevās."

Pirmajā "Grand Prix" fināla partijā pirmdien uzvarēja ar baltajām figūrām spēlējušais Azerbaidžānas pārstāvis, bet dienu vēlāk Francijas šahists ar baltajām figūrām revanšējās. "Jā, domāju, ka man bija iespējas uzvarēt, jo rapida spēlēs ieguvu divas uzvaras. Turnīrā bija daudz spēļu, tāpēc iespējas bija visiem. Nevaru sūdzēties par neizmantotajām iespējām, bet tā ir daļa no šaha spēles," teica francūzis. "Mēs abi zaudējām pa iespējām, bet rezultāts ir tāds, kāds ir."

Iepriekšējās "Grand Prix" Rīgas turnīra kārtās Vašjē-Lagravs, kura reitings pirms turnīra bija 2775 punkti, ar 1,5:0,5 pārspēja čehu Dāvidu Navaru un Veselinu Topalovu no Bulgārijas un Krievijas šahistu Aleksandru Griščuku. Mamedjarovs ar reitingu 2765 punkti ar tādu pašu rezultātu pieveica Krievijas lielmeistaru Daņiilu Dubovu, ar 2,5:1,5 – Janu Dudu no Polijas un ar 1,5:0,5 - ASV šahistu Vesliju So.