Kintana uzvar "Tour de France" 18. posmā; Skujiņš finišē otrā simta sākumā

Minūti un 35 sekundes vēlāk finišēja francūzis Romēns Bardē no "AG2R La Mondiale" vienības, bet trešais bija Kazahstānas riteņbraucējs Aleksejs Lucenko no "Astana" vienības, kurš zaudēja divas minūtes un 28 sekundes.

No kopvērtējuma vadošo sportistu grupiņas pēdējā kāpumā aizbrauca Kintanas tautietis Ehans Bernals ("Ineos"), kurš finišēja astotais un kopējā ieskaitē pakāpās uz otro pozīciju. Tikmēr kopvērtējuma līderis Alafilips no "Deceuninck - Quick Step" uzvarētājam zaudēja piecas minūtes un 18 sekundes, kas deva 14.vietu. Līdzās viņam finišēja arī iepriekšējais vicelīderis un pērnā gada čempions, brits Džeraints Tomass no "Ineos" vienības. Alafilips pēdējā kāpumā atpalika no saviem sekotājiem kopvērtējumā, bet beigās noķēra viņus, izņemot Bernalu.