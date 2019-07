Džemperi un lietussargu var atstāt mājās. Klāt karstums un festivāls "Positivus"

Uz festivāla galvenās skatuves - "Main Stage" - uzstāsies "The 1975", "Underworld", "Royal Blood", "Superorganism", "Emma Jean Thackray", "Elderbrook", "Disclosure" ar dīdžejsetu, "Dennis Pashkevich Funk Therapy Collective" un "Daddy Was A Milkman".

Uz festivāla otrās lielākās skatuves - "Lāčplēsis Stage" - varēs dzirdēt ansi, Ivanu Dornu, "Ewert and The Two Dragons", "Cut Copy", "Husky Loops", "Adam Naas", "The Coco'nuts", "Kautkaili", "Bezgalībiešus", "Rick Feds", "Very Cool People", "Neon Saturdays", "Carousel", "Makree", kā arī čellisti un dziesminieci Madaru.