Sākas Siguldas 27. Opermūzikas svētki

Savukārt 27. jūlijā plkst.15 Siguldas pils dārzā notiks koncerts "Jaunie talanti", kurā uzstāsies starptautisku konkursu laureāts Artis Muižnieks, Vladislavs Skrunds, Altea Troisi no Maltas, Raitis Daudzvārds, Ruslans Andrejevs un brāļi Grīnbergi. Bet vakarā no plkst.20 Siguldas Jaunās pils dārzā ar bezmaksas koncertprogrammu uzstāsies dziedātājas no "Radio trio".