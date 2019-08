Plenērs: "Ar lielāku uzdrīkstēšanos un enerģiju"

Pašmāju postpanka trio "Plenērs", iedvesmojoties no tādiem žanra klasiķiem kā "Joy Division" un "Kino", spilgti sevi pieteica pirms diviem gadiem, laižot klajā vienu no gada labākajiem debijas albumiem. Šogad, nedaudz mainītā sastāvā, grupa gatavo jaunas, enerģiskākas dziesmas, daļu no kurām varē baudīt jau šajā nedēļas nogalē festivālā "Laba daba". Noskaties interviju ar grupas dalībniekiem - Ivo, Kristapu un Ansi.