Dobeles pašvaldība: "Igatei" nav vairāk pasūtījumu kā citiem sadarbības partneriem

"Uz kopējā fona, kad ir 41 iepirkums gadā, bet kopā ar mazajiem vēl vairāk, netika identificēta tendence, ka kāds no sadarbības partneriem būtu ieguvis vairāk līgumu," apliecināja Vilks.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājai Lailai Šireiko, kura pašvaldībā turpina darbu kā Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, jo domes vadībai neesot iemesla viņai neuzticēties, pašlaik ir darbnespējas lapa, tāpēc paskaidrojumi no viņas vēl nav saņemti. Savukārt no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pašvaldība guvusi apliecinājumu, ka Šireiko var konsultēt Iepirkumu komisiju par iepirkumu procedūru būtību, jo viņai ir liela pieredze šajā jomā.

Jau ziņots, ka KNAB pagājušajā nedēļā aizdomās par kukuļņemšanu no būvfirmas "Igate" īpašnieka Madara Radžeļa aizturējis Dobeles novada pašvaldības iepirkumu komisijas priekšsēdētāju Šereiko. Lietā iesaistītas vēl divas personas.

KNAB 15.jūlijā sākts kriminālprocess par to, ka Dobeles novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Šereiko, iespējams, laikā no 2019.gada janvāra līdz jūlijam pieņēmusi kukuļus no "Igates" par sniegto atbalstu Dobeles novada iepirkumu procedūrās, kā arī veikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.