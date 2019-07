Piektdien, 26. jūlijā, Salacgrīvā sākās jau 13. "Positivus" festivāls, kurā galvenie mākslinieki bija "The 1975", "Disclosure", "Cut Copy", ansis un citi. Aplūko foto!

Sestdien apmeklētājus gaida Underworld, Royal Blood, Superorganism, Ivan Dorn, Ewert And The Two Dragons un citu aktuālu mākslinieku uzstāšanās, kā arī daudzas citas aktivitātes.