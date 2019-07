Salaspils novadā automašīnas ugunsgrēkā cietis cilvēks

Tāpat piektdien VUGD devās uz izsaukumu Katoļu ielā Jelgavā, kur no dzīvojamās mājas bija redzami dūmi. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka daudzstāvu dzīvojamā mājā deg virtuve un istaba. Ugunsdzēsēji no ēkas pirmā stāva evakuēja vienu cilvēku, bet no trešā stāva, izmantojot glābšanas masku, izglāba vienu cilvēku.