Sestdien, 27. jūlijā, Salacgrīvā risinās festivāla "Positivus" otrā diena. Kamēr gaidām tādu mūziķu kā "Underworld", "Royal Blood", "Superorganism", Ivans Dorns un "Ewert and the Two Dragons" uzstāšanos, piedāvājam aplūkot, kā ļaudis telšu pilsētiņā gatavojas festivāla otrajai un noslēdzošajai dienai.