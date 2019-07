Sevastova Jūrmalā cīnīsies par uzvaru vienspēļu turnīrā, Ostapenko dubultspēļu fināls

Savukārt Kava sacensības sāka no kvalifikācijas, kur pirmajā mačā ar 6-4, 3-6, 7-6 (7:5) pārspēta Kazahstānas sportiste Anna Daņiļina (WTA 373.), bet izšķirošajā mačā par dalību pamatturnīrā ar 6-1, 6-2 uzvarēta Naikta Bainsa no Lielbritānijas (WTA 235.). Iekļūdama pamatsacensībās, Kava pirmajā mačā ar 2-6, 6-4, 6-1 pieveica beļģieti Izalīnu Bonaventuri (WTA 109.), nākamajā kārtā ar 6-3, 6-0 sagrauta Jana Feta no Horvātijas (WTA 316.), bet ceturtdaļfinālā ar 6-2, 6-2 uzveikta Hloja Pakē no Francijas (WTA 156.). Savukārt pusfināla mačā poliete ar 6-2, 6-3 visai ātri tika galā ar amerikānieti Bernardu Peru (WTA 74.).