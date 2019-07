Verstapens izcīna uzvaru haotiskajā Vācijas "Grand Prix"

Tikmēr otro vietu izcīnīja mājinieku favorīts Sebastjans Fetels no "Ferrari" vienības, kurš startēja no pašām beigām, bet trešais bija krievs Daniils Kvjats ("Torro Rosso"), savai komandai sarūpējot otro goda pjedestālu tās pastāvēšanas vēsturē.

Lietaino laikapstākļu dēļ aizkavējās starts, kurā brits Lūiss Hamiltons no "Mercedes" savu līderpozīciju nosargāja, bet viņa komandas biedrs, soms Valteri Botass piekāpās Verstapenam. Tikmēr Monako pilots no "Ferrari" vienības Šarls Leklērs pirmajos apļos no desmitās vietas startā spēja pacelties uz ceturto pozīciju.