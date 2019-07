Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Gājputni atgriežas, bet ne visi

Ne bez ambīcijām allaž bijis arī ilggadējais Latvijas Hokeja federācijas valdes loceklis Nikolajs Sirotkins. Savulaik ar saviem līdzekļiem stutējis “NIK'S-Brih”, palīdzējis “Vilkiem/OP”, nu Koļa veido jaunu brigādi - “Olimp”. It kā ar Kazahstānas biznesmeņu atbalstu, bet tas Latvijas sportā nav nekas jauns – tā pati Latvijas futbola virslīga saņem dāsnas piešprices no kaimiņvalstīm un tas nav nekas nosodāms.

Ja “Olimp” pagaidām no leģionāru gaitām mājās dabūjis vienu spēlētāju – Jeļisejevu (pērn Almetjevskas “Ņeftjaņik”), tad HK “Liepājas” un “Kurbada” uz Eiropu/pasauli atnākušo/aizgājušo bilance ir 5:1 atnācēju labā. Liepājā no tuvākām un tālākām valstīm atgriezušies vārtsargs Māris Jučers, aizsargi Kristers Freibergs un Mārtiņš Oskars Freimanis (gan tikai no “Kurbada”), uzbrucēji Māris Dilevka, Klāvs Plānics un Māris Miezis, no lielā sastāva prom ejot (gribot to darīt) tikai Egilam Kalnam.