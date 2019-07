Bezvienošanās "Brexit" ir reāla iespēja, uzskata Latvijas eiroparlamentārieši

"Es pieņemu, ka ES sarunas ar Lielbritāniju kļūs asākas, un Lielbritānija pieturēsies pie stingrākām pozīcijām. Visai ticami, ka "Brexit" tomēr notiks. Ja pirms laika vēl bija ilūzijas, ka termiņu pagarinās un Lielbritānija neizstāsies no ES, manuprāt, jaunam premjerministram ir stingra pozīcija, ka Lielbritānijai ES ir jāpamet," vērtēja Melbārde.

Eiroparlamentāriete Sandra Kalniete (JV) norādīja, ka "Brexit" procesa virzība pašreiz ir Džonsona rokās. Viņam vajadzētu saprast, ka vienošanās, kas šobrīd ir panākta ar bijušo premjerministri Meju, nemainīsies, jo tā ir ES kopējā nostāja, teica Kalniete. "Ja viņš to nesapratīs, viņš ies ar pieri sienā, un 31.oktobrī būs Lielbritānijas aiziešana no ES bez vienošanās, kas nodarīs lielu kaitējumu Lielbritānijai pašai gan ekonomiski, gan politiski. Protams, tas atstās pēdas arī ES. Un arī Latvija gatavojas tam, ka Lielbritānija no ES izstāsies," pastāstīja politiķe.