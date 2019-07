Losandželosā notikusi ģimenes piedzīvojumu filmas "Dora and the Lost City of Gold" (Dora un zudusī Zelta pilsēta) pirmizrāde, kurā galvenās lomas atveido 18 gadus vecā Izabela Monera (Isabela Moner), Maikls Penja (Michael Peña) un Eva Longoria (Eva Longoria). Aplūko foto no pirmizrādes!