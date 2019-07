Biķerniekos "Riga Baby Shakedown" drifts

Piektdien Biķerniekos DMEC (Drift Masters) braucēji no plkst. 12 līdz 18 aizvadīs treniņus, kam sekos sapulce un tad “Riga Baby Shakedown”. Piektdienas treniņos ar sestdienas biļeti ieeja ir bez maksas, ja ir vēlme apmeklēt tikai treniņus, ieeja ir 6 eur, bet ieeja no plkst. 18 ir bez maksas. No plkst. 18 jebkurš apmeklētājs ir laipni gaidīts Biķernieku trasē, kur būs iespējams aplūkot jaudīgas drifta automašīnas, satikt braucējus un iegūt autogrāfus. Šī ir lieliska iespēja ne tikai aplūkot auto, bet arī nobildēties ar sportistiem.