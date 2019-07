Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: jaunas sejas palielina intrigu

Bērenfelds (brīdinājumu norma), Ennins, Belakovičs, Zalaks, Nourisa, Ali Barī, Opara, Šarpentjē (visiem nelieli savainojumi) - šie spēlētāji mačam pat nebija pieteikti, toties redzējām vairākas jaunas sejas un divi no jaunpienācējiem - gandrīz divmetrīgais centra aizsargs senegālietis Ousmane un gandrīz tikpat raženais augumā uzbrucējs nigērietis Nnanna bija starp labākajiem spartakiešu rindās. Plus vēl trīs jauni (arī gadu ziņā - neviens nav vecāks par 19 gadiem) spēlētāji no Nigērijas, plus 20 gadus vecā uzbrucēja A.Emša debija Jūrmalas komandā. Kas būs, kad ierindā atgriezīsies tie, kas nespēlēja (plus vēl aizsargs Ingus Šlampe, kurš savainojuma dēļ atgriezīsies tikai rudenī)? Būs liela konkurence par vietu sastāvā, treneris Dzavetjeri varēs izmantot plašu spēlētāju loku, ne savainojumi, ne brīdinājumu normas pārsniegšana būtiski neietekmēs komandas sniegumu. Ar laiku, jo skaidrs, ka ar tik daudziem debitantiem sastāvā no "Spartaka" uzreiz nemaz nedrīkstēja gaidīt saturīgu komandas spēli, taču potenciāls šai komandai ir pietiekami liels, lai atgrieztos trijniekā vai vismaz līdz pēdējām spēļu kārtām saglabātu izredzes tajā būt.