Nedēļas nogalē Dizaina filmu festivāls ar necenzētu Kristo radošo darbību

Ja iepriekš Dizaina filmu festivāla tematika vērpās starp dizaina un mākslas nogriežņiem, tad šogad apskatītie kino stāsti ieguļas arī apkārtējās vides problemātikā – tās skaistums, izmantošana, pārmaiņas un aizsardzība, uzsverot, ka mākslas un dizaina objekti visos to dzīves posmos ir ciešā mijiedarbē ar vidi, kurā tie rodas, tiek īstenoti, izmantoti un utilizēti.

Piektdien, 2. augustā, Dizaina filmu festivālu pl. 19:00 atklās filma “Izbāzeņi” (Stuffed, 2019) par daudzpusīgo taksidermijas subkultūru, kurā darbojas aizrautīgi mākslinieki no visas pasaules un kuru aizraušanās ir skaistais dzīvniekos. Skulptori, kas vienlaicīgi ir arī zinātnieki un spēj saskatīt dzīvību, kur citi redz tikai nāvi. Pl. 21:00 filma “Kusamas bezgalība” (Kusama: Infinity, 2018) aicinās pievienoties mākslinieces Jajoi Kusamas ceļojumam no konservatīvās bērnības Japānā līdz īsam slavas uzplaiksnījumam ASV 1960. gados, kad cīnījās par preses uzmanību ar Endiju Vorholu. Visbeidzot Kusama kļūst par starptautiski vienu no atzītākajām mūsdienu avangarda mākslas pasaules ikonām. Taču beigās režisore tiecas uzdot jautājumus par sabiedrības skaudro attieksmi pret sievieti mākslinieci, ņemot vērā, ka pašlaik astoņdesmit gadu vecumā Kusama jau pēdējos trīsdesmit gadus dzīvo garīgās veselības aprūpes iestādē Japānā.

Vakara noslēgumā pl. 23:30 brīvdabas kinoteātrī Kuldīgas pilsētas dārzā demonstrēs 2019. gada Kimas Longinoto filmu “Mafijas fotogrāfe” (Shooting the Mafia), kas iekļauta Sandensas un Berlīnes Starptautisko kinofestivālu oficiālajās programmās. Filma stāsta par vienu no spilgtākajām itāļu fotogrāfu personībām Letīciju Batalju, kas neatkarīgi no pastāvīgiem draudiem un šausmām caur objektīvu visas karjeras garumā dokumentējusi Sicīlijas mafijas dzīvi un noziegumus. Pēc seansa skatītāji aicināti pievienoties Rezidence Kafe Venta, kur mūziku spēlēs Dj Krystofers.

Filmas “Mafijas fotogrāfe” reklāmas rullītis.