VL-TB/LNNK politiķis: Akcīzes nodokļa celšana dīzeļdegvielai reģionos daudzus iedzīs nabadzībā un ierobežos mobilitāti

Jau ziņots, ka satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) iepriekš medijiem norādīja, ka autoceļu finansēšanai varētu celt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai. "Neskrienot laikam pa priekšu, es domāju, ka viens no finansējuma avotiem varētu būt akcīzes nodokļa palielinājums dīzeļdegvielai. Par cik mēs ejam uz vairāk videi draudzīgāku sabiedrisko transportu un vispār transportu Latvijā, tas būtu, no vienas puses, sāpīgs risinājums, bet, no otras puses, tas dotu iespēju papildus finansēt ceļus," pauda satiksmes ministrs, piebilstot, jautājums vēl tiks apspriests kopā ar iecerēto nodokļu sistēmas reformu.