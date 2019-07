Latvijas U-18 basketbolisti EČ apakšgrupu turnīru noslēdz ar zaudējumu Francijai

Latvijas komandu šajā mačā pievīla precizitāte no soda metienu līnijas, jo tika realizēt vien deviņi no 23 brīvmetieniem.

Spēli ar izrāvienu 7:0 sāka francūži, bet Latvijas jaunie basketbolisti izlīdzināja mača gaitu un pirmajā puslaikā pāris reizes atradās metiena attālumā no rezultāta izlīdzināšanas. Puslaiku Latvijas jaunā maiņa zaudēja ar 26:32, bet spēles otrās daļas pirmajās minūtēs pēc Bērzes metiena pietuvojās vairs tikai līdz viena punkta deficītam (33:34).

Uzbrūkošais aizsargs Kristaps Ķilps bija viens no komandas līderiem U-16 vecumā, pērn kļuva par Eiropas U-18 vicečempionu un aizvadītajā sezonā jau debitēja "Ventspils" sastāvā. Šovasar pēc savainojuma izārstēšanas par labu līdzdalībai U-18 čempionātā upurēts starts U-19 Pasaules kausa izcīņā. Spēka uzbrucējs Mārcis Šteinbergs pirms diviem gadiem nebija kadetu izlases kandidātos, toties pērn jau izcīnīja vietu U-18 izlasē un šovasar bija viens no U-19 izlases līderiem. Sezonas laikā iekrājis pirmo ārzemju pieredzi, no Ogres pārceļoties uz Spāniju.