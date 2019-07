Ugunsgrēkā Valkas novadā cietis cilvēks

Naktī ap plkst.1.30 ugunsdzēsēji steidzās uz Valkas novadu, kur dzīvojamā mājā bija jūtami dūmi. Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg viens no ēkas dzīvokļiem desmit kvadrātmetru platībā.

Izmantojot kāpnes, ugunsdzēsēji no ēkas otrā stāva izglāba cilvēku un suni. Pirms VUGD ierašanās no sadūmotās ēkas saviem spēkiem evakuējās trīs cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Divu stundu laikā ugunsgrēks tika likvidēts.