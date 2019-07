Aizturēta hakere, kura internetā lielījās ar 100 miljonu amerikāņu datu nozagšanu

Finanšu pakalpojumu kompānija "Capital One" atzinusi, ka to skārusi viena no lielākajām datu noplūdēm banku industrijas vēsturē - nozagti apmēram 106 miljonu amerikāņu un kanādiešu dati. Pirmdien tika aizturēta hakere Peidža Tompsone, kura internetā lielījās ar šā nozieguma pastrādāšanu, vēsta raidorganizācija BBC.