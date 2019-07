Baznīca pret alu

Neraugoties uz to, ka Latvija it kā ir sekulāra valsts, laiku pa laikam notiek kaut kas tāds, kas liek to diezgan stipri apšaubīt. Piemēram, pavisam nesen mācītāja Elija Godiņa iebildumu dēļ tika atcelts Doma laukumā plānotais Vispasaules alus dienas gadatirgus.