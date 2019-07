Koncertzālē "Latvija" uzstāsies Šida Šahabi

Šida Šahabi ir Stokholmā dzīvojoša irāņu pianiste un komponiste. Viņas vecāki, savulaik devušies bēgļu gaitās, lai patvertos no Irākas-Irānas kara, par jauno mājvietu izvēlējušies Zviedrijas galvaspilsētu. Tur arī dzimusi un ar 70. gadu persiešu popmūziku, stundām skatoties “MTV” un klausoties Mocarta un Čaikovska ierakstus savu vecāku kolekcijā, izaugusi Šida. 9 gadu vecumā viņa sāka apgūt klavierspēli un sacerēt pirmās pašas melodijas. Kā atceras pati, viņai tolaik trūcis pacietības apgūt minēto dižgaru darbus pēc notīm, tāpēc sākusi uz klavierēm pēc dzirdes atdarināt ierakstos dzirdētās kompozīcijas. Sekojuši pieaugšanas, tīņa gadi, kad jauniete atklājusi pankroku, “The Cure”, “Cocteau Twins”, “My Bloody Valentine un “Yo La Tengo”.

“Neesmu droša, vai mūzika pati patiešām ir atstājusi uz manu iespaidu. Varbūt kaut kādā ziņā, man pašai to neapzinoties. Es daudz vairāk iedvesmojos no mūziķu, mākslinieku radošās darbības, mācoties no tā, kā viņi attiecas pret savu darbu. Mani allaž aizrāvuši zinātkāri komponisti, kuri spēj rakstīt mūziku filmām, īstenot dažādas starpžanru ieceres, tādējādi muzikāli iepazīstot vēl neapgūtas teritorijas un mākslas žanrus,” stāsta pati mūziķe.