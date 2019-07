Mērs: Pēc akcīzes samazināšanas Igaunijā alkohola pārdošanas apjoms Valkā krīt

Pēc mēra domām, Igaunijas galvenais mērķis, samazinot akcīzi alkoholam, bija atgūt Somijas tūristus, un viņam šķiet, ka kaimiņiem tas ir izdevies. Arī Valkā "alkohola tūristus" varot redzēt no visas Skandināvijas - ja agrāk pamatā tie bijuši no Igaunijas un mazāk no Somijas, tad tagad tos redzot arī no Zviedrijas un Norvēģijas.