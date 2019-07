Valmieras vasaras teātra festivālā nedēļas nogalē varēs noskatīties deviņas izrādes

Septiņi režisori no Latvijas, Austrālijas un Igaunijas jau teju trīs nedēļas strādā Valmierā, lai radītu izrādes un notikumu, kas ļaus dalīties sajūtas un vedinās domāt, brīnīties, redzēt, just, būt kopā un baudīt, stāstīja Kreišmane.

Horeogrāfe Liene Grava iestudējusi kustību izrādi "Pusotrs", kas ir dinamisks stāsts par diviem dvīņiem, kuri visas lietas darījuši kopā līdz dienai, kad vienam no viņiem radās jautājums - "Kas es esmu?" Izrāde paredzēta skatītājiem no piecu gadu vecuma.

Režisors Klāvs Mellis kādā no Valmieras mazdārziņiem stāstīs stāstu par Inesi, Kārli, Anci, Jāni, diviem zirgiem, vienu mašīnu un visiem ceļiem, kas ved uz nekurieni - izrādē "Mūžīgā izlaušanās". Izrāde paredzēta skatītājiem no 12 gadu vecuma.

Režisore no Austrālijas Džesika Vilsone iestudējusi izrādi braucošā autobusā "Unwanted", aicinot uz satikšanos ar pilsētu un sevi. Savukārt kustību izrāde "Tools to rule", producenti "United dancers of Zuga" no Igaunijas, būs par noteikumiem un to vietu dzīvē. Abas izrādes paredzētas skatītājiem no piecu gadu vecuma.