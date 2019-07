Viss, kas jāzina festivāla "Bauska TASTE" apmeklētājiem

Sestdien, 3. augustā, uz lielās festivāla skatuves kāps - Mesa, Dzelzs vilks, Triana Park, Otra puse, Pirmais kurss, Deniss Pashkevich & Funk Therapy Collective, Ingus Pētersons, Grupa Sigma, Without Borders, Elizabete Gaile, bet par labu nakts mūziku gādās "Gribam būt dīdžejas".

Svētdien, 4. augustā, uz lielās skatuves - The Sound Poets, Autobuss debesīs, Latvian Blues Band, Laika suns, Kris & Oz, CanZone un grupa Kautkaili. Savukārt uz mazās skatuves - Nakts & Ervīns Ruža, Kontraflovs, Brīvrunu projekts un Kreisais Krasts, pēc kura pirmo reizi notiks silent disco jeb klusā disko ballīte.

Festivālā “Bauska TASTE” būs iespēja iesaistīties dažādās aizraujošās norisēs - šeit neliels ieskats dažās no tām.

Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīze” kasēs visā Latvijā un tiešsaistē vietnē www.bilesuparadize.lv. Abu dienu biļetes cena 25,- eiro, vienas - 13,-. Bērniem no 12 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kā arī pensionāriem un 2. un 3. grupas invalīdiem, uzrādot apliecību, biļetes cena nemainīga - 7,- eiro. Bezmaksas ieeja festivālā ir 1. grupas invalīdiem un bērniem līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot). Latvijas Goda ģimenes apliecības “3+ Ģimenes kartes” īpašniekiem tiek piemērota 20% atlaide, iegādājoties biļetes iepriekšpārdošanā.

Festivāla aproces no 29. jūlija līdz 3. augustam iespējams saņemt Bauskas Kultūras centra maiņas punktā darbadienās no 09.00-18.00, bet sestdienā no 10.00-14.00. Katram festivāla apmeklētājam aproču maiņas punktā jāierodas personīgi, jo aproce uzreiz tiks aplikta ap roku. Aproces varēs saņemt arī festivālā uz vietas.