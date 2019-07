Liepājā sākas pirmie "Summer Sound" koncerti

Trešdien, 31. jūlijā, un ceturtdien, 1. augustā, liepājnieku iecienītajā atpūtas vietā Juliannas pagalms atradīsies viena no festivāla skatuvēm - "Barley Bros./Priekšnams" uz kuras uzstāsies pavisam jaunās un jau pieredzi guvušās latviešu grupas un mākslinieki.

31. jūlijā uzstāsies "The Citizens LV", Alise Haijima, "Tornhill", "B Optimist", "Simple Man". Bet 1. augustā – "Jauda", "Mazie meža dīvainīši", Mark Felsh, "Frequent Mood" un "Sapņu fragmenti".

Piektdien, 2. augustā, no Rīgas uz Liepāju ir norīkots vilciena papildreiss – Rīga-Liepāja, kurš no Rīgas Centrālās stacijas aties 13.50. Sadarbībā ar DPD kurjeru uz festivālu ir iespējams bez maksas nosūtīt savas mantas. Bez maksas tās būs iespējams nosūtīt arī atpakaļ no festivāla teritorijas uz mājām. Plašāka informācija summersound.dpd.lv.