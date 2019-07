Kaimiņš aicina NEPLP un Latvijas Radio valdi divu nedēļu laikā rast risinājumu

Kā aģentūru LETA informēja Kaimiņš, vēstulē norādīts, ka Cilvēktiesību komisija ir saņēmusi informāciju no Latvijas Radio Ziņu dienesta, kā arī no vairākām mediju jomu pārstāvošām organizācijām par finanšu un cilvēkresursu krīzi sabiedriskajā medijā, iezīmējot problēmas, kas jau ilgstoši apdraud medija pilnvērtīgas un kvalitatīvas darbības nodrošināšanu.

"Latvijas Radio ir nozīmīgs sabiedriskais medijs un nevienam nav tiesības to turēt ķīlniekos, lai pierādītu, kam ir vara un kam nē. Problēmas ir jau gadiem samilzušas un acīmredzami to risināšanai nav veltīta pietiekama uzmanība un pūles ne no NEPLP, ne no medija vadības puses. Iejaukšanās ar termiņu nospraušanu atbilstošu risinājumu piedāvāšanai ir pēdējais pacietības mēra piliens, lai NEPLP un radio vadība apzinātos situācijas nopietnību un ķertos pie risinājumu piedāvāšanas," uzsver Kaimiņš.