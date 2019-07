"Celtic" un "Basel" gūst Uzvaras UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā

Trešajā kārtā "Celtic" būs jātiekas ar Klužas-Napokas vienību CFR no Rumānijas. CFR divu spēļu summā ar 3:2 pārspēja zināmo Izraēlas komandu Telavivas "Maccabi". Duelis starp abām vienībām paredzēts nākamnedēļ, bet uzvarējušajai komandai, tāpat kā pārējām, būs jāpārvar vēl viena kārta, lai iekļūtu pamatturnīrā.

Tikmēr Eindhovenas PSV izlaida uzvaru no rokām, jo pirms otrās spēles ar "Basel" viņi bija vadībā ar 3:2, tomēr piedzīvoja zaudējumu ar 1:2. Lai arī divu spēļu summā rezultāts bija neizšķirts, pretinieki tika tālāk, jo viesos spēja gūt vairāk vārtus.

Trešajā kārtā "Basel" spēlēs ar kaimiņiem no Austrijas. Viņu pretinieki Lincas "Lask" no otrās kārtas bija brīvi. Tāpat šajā kārtā nebija jāspēlē Grieķijas klubam Saloniku PAOK un Nīderlandes vienībai Amsterdamas "Ajax".

Savukārt Īrijas čempionvienība "Dundalk", kas jau pirmajā kārtā izslēdza Latvijas čempioni "Riga", pirmajā spēlē spēkojās neizšķirti 1:1 pret Agdamas "Qarabag" no Azerbaidžānas. Šī pāra uzvarētāja nākamajā kārtā tiksies ar Kipras titulētāko vienību Nikosijas APOEL.

Tāpat trešajā kārtā paredzēti dueļi starp Baltkrievijas komandu Minskas "Dinamo" un Beļģijas "Club Brugge", Krievijas vienību "Krasnodar" un Portugāles "Porto", Zagrebas "Dinamo" no Horvātijas un Budapeštas "Ferencvaros" no Ungārijas. Vēl trešajā kārtā spēkosies arī Stambulas "Basaksehir" un Pirejas "Olympiakos" no Grieķijas.