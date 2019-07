JRT projektētāji: Būvnieks "ReRe būve 1" izplata maldīgas ziņas

"Lai varētu turpināt darbus, ir jāsaprot patiesie iemesli. Būvnieks tūlīt pēc plaisu konstatēšanas un darbu pārtraukšanas Būvniecības un valsts kontroles biroja (BVKB) inspektoram un pasūtītājam apgalvoja, ka būvdarbu laikā vibrācijas nav pārsniegušas pilsētas dabīgo vibrāciju fonu. Vēstulē pasūtītājam un pēc tam arī BVKB viņi rakstīja: "pāļu urbšanas laikā nav konstatētas īpašas bīstamas vibrācijas, būvuzņēmējs nav saņēmis sūdzības no blakus stāvošajām ēkām", kam sākotnēji mēs pat noticējām. Tikai vēlāk tika saņemtas ziņas no kaimiņu ēku iedzīvotājiem, ka bija ne tikai paaugstināts vibrāciju fons, bet tādas vibrācijas, kuras kaimiņu mājas kārtīgi drebināja. Šādi tika maldināts gan pasūtītājs un kontrolējošās institūcijas, gan arī pārējie būvniecības dalībnieki. Bet vēl 16.jūlijā būvnieka "ReRe būve 1" piesaistītais nīderlandiešu speciālists sapulcē apgalvo, ka par vibrācijām viņam ziņu nav. No tā secinām, ka arī viņš tika maldināts," sacīja Tirāns.