No Dubaijas emīra aizbēgusi sieva ar bērniem

No Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) premjerministra un Dubaijas emīra Mohammeda bin Rašida al-Maktuma aizbēgusi sieva, līdzi ņemot bērnus, ziņo raidorganizācija BBC. Tas ir AAE karaliskajām aprindām ārkārtīgi netipisks solis, tomēr šeihs Mohammeds to pieredz ne pirmoreiz - princese Haja ir jau trešā ģimenes sieviete, kas mēģinājusi no viņa aizbēgt.