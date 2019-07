Indra Salceviča pamatīgi sacepusies par kāda Krievijas fitnesa blogera teikto

Izlasītais viesa pārdomas gan par ko citu. Negribu iedziļināties ne bodypositive jēdzienā, ne apgalvojumos par sievietes mutes pielietojumu, bet gan par to, ka man laikam visā šajā fitnesa un pareizā dzīvesveida kultā besī tas, ka vīrieši, tā teikt, atļaujas aplikt sieviešu dzimumu kā tādu, bet neapliek savējos. Kas tas ir? Kaut kāda vīriešu solidaritāte vai karš pret sievietēm? Bez tam — vai esat redzējuši kaut vienu fitnesa entuziastu blogu, kas veltīts vīriešiem? Kur vīrietis kliedz: "Redz, es biju tāds un tāds, man bija spoguļslimība, potences trūkums un tā tālāk!"? Vai vīrieši atļaujas otram izteikt piezīmes par otra vīrieša dzīvesveidu un apšaubīt viņa veselības stāvokli? Un vispār, man šķiet, ka vīrieši savā komūnā ceļ cietoksni. Viens par visiem, un visi par vienu! Savukārt sievietes reizēm imigrē no sieviešu solidaritātes kopienas ne tikai fiziski, bet arī emocionāli, un tad nu viss izskatās kā no pamata brūkošas dzirnavas,” sociālajā tīklā “Instagram” raksta Indra.