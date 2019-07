Jūlijā valsts atbalstu nesaņēma 63 OIK stacijas

Turpinot izvērtēt obligātā iepirkuma sistēmā atbalstu saņemošo elektrostaciju darbību un komersantu sniegto informāciju, EM, AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" un AS "Sadales tīkls" konstatēja principiālo elektriskā pieslēguma shēmu (PEPS) neatbilstību normatīvo aktu un vadlīniju prasībām 53 stacijās. Līdz ar to šā gada jūlijā minētās stacijas, kā arī vēl desmit stacijas, kuras vispār neiesniedza minētās pieslēguma shēmas, valsts atbalstu nesaņēma.