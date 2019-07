Latvijas U-18 basketbolisti sākumā cīnās līdzvērtīgi, bet tomēr zaudē Spānijai

Turnīrs Latvijas izlasei iesākās neveiksmīgi, jo pirmajā apakšgrupas spēlē, vien mača galotnē piedzīvots zaudējums ar 74:82 pret Grieķiju, bet otrajā mačā ar 71:73 kapitulēts Slovēnijas izlasei. Savukārt noslēdzošajā C apakšgrupas spēlē neizdevās noturēt pārsvaru pret Franciju, zaudējot ar 63:73. Spānija D apakšgrupā visās trijās spēlēs izcīnīja uzvaras, ierindojoties pirmajā vietā. Pirmajā mačā ar 98:65 sagrauta Nīderlande, otrajā vēl viena sagrāve ar 81:45 pret Somiju, bet sīvāka cīņa bija pret Horvātiju, kas spāņiem kapitulēja ar 75:82.

Uzbrūkošais aizsargs Kristaps Ķilps bija viens no komandas līderiem U-16 vecumā, pērn kļuva par Eiropas U-18 vicečempionu un aizvadītajā sezonā jau debitēja "Ventspils" sastāvā. Šovasar pēc savainojuma izārstēšanas par labu līdzdalībai U-18 čempionātā upurēts starts U-19 Pasaules kausa izcīņā. Spēka uzbrucējs Mārcis Šteinbergs pirms diviem gadiem nebija kadetu izlases kandidātos, toties pērn jau izcīnīja vietu U-18 izlasē un šovasar bija viens no U-19 izlases līderiem. Sezonas laikā iekrājis pirmo ārzemju pieredzi, no Ogres pārceļoties uz Spāniju.