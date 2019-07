SM sagatavojusi prioritāro pasākumu pieteikumu budžetam "Latvijas pasta" preses kompensāciju finansēšanai 2020.gadā

Kancēna norādīja, ka šī gada 20.marta MK rīkojums "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020. gadam" sagatavošanas grafiku" paredz termiņus budžeta veidošanas posmiem, līdz ar to, iekļaujot likumprojektu "Grozījumi Pasta likumā" budžeta paketē, tiks nodrošināta tā virzība noteiktajos termiņos. Likumprojektam "Grozījumi Pasta likumā" pievienotais MK sēdes protokollēmums paredzēja atzīt likumprojektu par steidzamu, tas ir virzīt pieņemšanai Saeimā divos lasījumos, kas ir atbilstoši arī budžeta paketes pieņemšanas procedūrai.

Atbilstoši Pasta likuma pārejas noteikumiem zaudējumus, kas radušies, sniedzot abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumus, veido starpība starp abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu faktiskajām izmaksām un Pasta likumā minētajā kārtībā noteikto cenu. MK 2013.gada noteikumi par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu cenām nosaka cenas preses izdevējiem, ko tie maksā universālā pasta pakalpojuma (UPP) sniedzējam. Šī arī ir tā tarifa summa, ko "Latvijas pastam" samaksā izdevēji, kas savukārt šo piegādes cenu iekļauj preses izdevuma abonēšanas izmaksās, un to samaksā abonenti. Taču MK noteikumos noteiktās cenas veido tikai daļu no kopējām faktiskajām abonēto preses izdevumu piegādes izmaksām, tādējādi radot "Latvijas pastam" zaudējumus. UPP sniedzējs veic zaudējumu aprēķinu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteikto UPP tarifu aprēķināšanas metodiku un UPP saistību izpildes tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku un kopā ar auditēto ziņojumu iesniedz to SM.