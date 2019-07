Ukrainas olu importētājs Latvijā apgalvo, ka atkārtoti testēšanas rezultāti neuzrāda pārkāpumus ievestajos sausajos olu produktos

Turklāt, pēc Boreiko teiktā, jebkādas novirzes no pārtikas drošības normām nav konstatētas ne tikai SIA "Ovostar Europe" neatkarīgi organizētajās pārbaudēs, nododot produktu paraugus atkārtotai izmeklēšanai akreditētai laboratorijai, bet arī Latvijas Pārtikas un veterinārais dienesta (PVD) sadarbības laboratorijas "BIOR" veiktajās pārbaudēs.

Uzņēmums atgādina, ka PVD 18.jūlijā un 22.jūlijā publicēja informāciju par salmonellas baktēriju klātbūtni divās no Ukrainas ievestajās sauso olu baltuma produktu "Ovomix 4011H" partijās, attiecīgi sniedzot ziņojumu Eiropas Savienības ātrās brīdināšanas sistēmā (RASFF) un aizturot konkrētās produktu partijas, lai tās nenonāktu pārtikas apritē.

Uzņēmumā atgādina, ka arī šī gada maijā caur Latviju tranzītā uz Portugāli vestajā Ukrainas izcelsmes olu baltuma šķidrajā produktā "Ovomix L1011" pēc papildus pārbaudēm, ko veica kravas saņēmējs Portugālē un šīs valsts pārtikas un veterinārais dienests, nekādas novirzes no pārtikas drošības prasībām netika konstatētas, lai gan Latvijas PVD ziņoja par salmonellas baktēriju klātbūtni šajos produktos.

"Tāpat norādāms, ka Ukrainas izcelsmes čaumalu jeb galda olās nekad nav konstatētas nekādas novirzes no pārtikas drošības un sanitārajām normām," pauž uzņēmumā.

Pēc Boreiko teiktā, PVD ik nedēļu veic ap 20 dažādu no Ukrainas ievesto olu un to produktu partiju pārbaudes un laika posmā no šī gada 1.jūnija vien PVD ir pieņēmis jau 98 partiju paraugus uz salmonellas pārbaudēm un 82 paraugus uz veterināro zāļu atliekvielām.