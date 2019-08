Juhansone sāk pildīt EK ģenerālsekretāres amata pienākumus

Juhansone kopā ar diviem vietniekiem - Paskālu Leardini un Selīnu Gaueri - vadīs ģenerālsekretariāta darbu un nodrošinās darbu nepārtrauktību un vienmērīgu pāreju no Žana Kloda Junkera Komisijas beigām līdz Urzulas fon der Leienas Komisijas darba uzsākšanai.

Atskatoties uz Junkera laikā paveikto, Juhansone uzsvērusi, ka viens no Junkera vadītās komisijas moto bijis - koncentrēties uz tām lietām, ko vislabāk izdarīt ES līmenī, cenšoties izvairīties no pārmēru regulēšanas. Kopā šā mandāta laikā Eiropas Komisija piedāvājusi Eiropas Parlamentam (EP) un Padomei apmēram 400 likumprojektu, lielākā daļa no kuriem esot pieņemti.