Ventspils pilsētas svētkos būs satiksmes ierobežojumi

Slēgta satiksme no ceturtdienas plkst.18 līdz 3. augusta plkst.20 Sofijas un Akmeņu ielā, kā arī no ceturtdienas plkst.23 līdz 4. augusta plkst.2 Skolas iela posmā no Katrīnas ielas līdz Tirgus ielai un Tirgus iela posmā no Pils ielas līdz Skolas ielai.

Slēgta satiksme no ceturtdienas plkst.23 līdz 4. augusta plkst.2 Ostas iela posmā no Lielās ielas līdz Kuģinieku ielai un Ūdens ielā.

Slēgta satiksme 2. augustā no plkst.23 līdz 4. augusta plkst.2 Ostas iela posmā no Prāmju ielas līdz Pils ielai, Zvana ielā, Lielajā ielā no Pils ielas līdz Ostas ielai, Biedrības ielā, Jāņa ielas posmā no Pils ielas līdz Ostas ielai, Peldu ielā un Kurpnieku ielā.

No 2. augusta plkst.8 līdz 5. augusta plkst.8 satiksme būs slēgta Ostas ielā posmā no Jāņa ielas līdz Peldu ielai.

No 2. augusta plkst.23 līdz 4. augusta plkst.2 satiksme pa Pils ielu tiks organizēta vienā virzienā no Ostas ielas uz Užavas ielu.

3. augustā notiks pilsētas svētku gājiens, kad no plkst.10.30 līdz 13 satiksmei būs slēgts Lielais prospekts un tam pieejošās ielas Vasarnīcu - Brīvības ielas posmā. Savukārt no plkst.9.30 līdz 13 būs slēgta Pētera iela posmā Vasarnīcu iela - Saules iela, Lielais prospekts posmā no Poruka līdz Vasarnīcu ielai un Poruka iela posmā Lielais prospekts - Inženieru iela, Vasarnīcu iela posmā Kroņa - Inženieru iela.