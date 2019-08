Latvijas skolēni izcīnījuši sešas medaļas Starptautiskajā ekonomikas olimpiādē

Kopumā par medaļām cīnījās 131 skolēns no 24 valstīm. Sarežģītā sacensībā Elīza Elizabete Bicāne no Rīgas tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas, Elīza Ozola no Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas un Kārlis Eiduks no Olaines 1. vidusskolas izcīnīja bronzas medaļas un un sudraba medaļas ieguva Artūrs Jānis Ņikitins un Emīls Limanāns no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas, kā arī Aleksejs Popovs no Rīgas 10.vidusskolas.