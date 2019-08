Kristīne Virsnīte: “Esmu gana ilgi dzīvojusi ar sajūtu, ka nekas īpašs neesmu”

Man bērnībā bija aitiņa Džūlija, kuru izbaroju ar pudelīti no viņas pirmās dienas, jo mamma no mazā jērēna bija atteikusies. Omīte toreiz strādāja aitu fermā un pēc vasaras pie viņas mājās atgriezos ar Džūliju. Ciemošanos pie @jeruklubs saimniekiem Ilzes un Valtera ieteica daudzi no jums un tagad es saprotu kāpēc, jo tas, ko dara Ilze un Valters, ir viņu visīstākais aicinājums, viņi nesūkstās, vienkārši dara, jo darbu, audzējot aitas, ir milzumdaudz. Ilze un Valters vairākus gadus ir nodzīvojuši Norvēģijā, Ilze tur pat ir ieguvusi žurnālistes profesiju, taču atgriezās mājās, jo bijusi sajūta, ka tā jādara. Viņu saimniecībā nu jau dzīvo 100 aitas, turklāt aitas dzīvo bijušajā kultūras namā, kur vēl deviņdesmitajos notikušas balles, kāzas un citi saviesīgi pasākumi. Ilze ir brīnišķīga saimniece ar talantu uzņemt viesus un stāstīt par to, kā saimnieko, viņa vāra pasakainas zupas un arī ikvienam no jums ir iespēja tādas nobaudīt, dzirdēt Jēru kluba stāstu, viss, kas jums jādara, saorganizējiet grupu, piesakieties un Ilze jūs sagaidīs ar maltīti, kas vienmēr paliks atmiņā. Zināt to labo sajūtu, kad būts pie cilvēkiem, kas ar prieku dalās? Jā, Latvija pie Ilzes un Valters garšo pēc prieka dalīties! Cik labi, ka mums visiem kopā to bija iespēja pagaršot! . . #pagaršolatviju #virsnīšiceļo #jēruklubs #mazsalaca #latvija #latviatravel #visitlatvia #sheepfarming #countryliving #mansvolkswagen #ikamper

