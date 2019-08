Cirka un ielu mākslas festivāls "Re Rīga!" izziņo prpgrammu

Žonglēšana, šoreiz kombinācijā ar dzīvo mūziku, dzejas lasījumiem un virves akrobātiku, būs skatāma apvienības The Nordic Council izrādē "Trīs vīri no ziemeļiem", kurā... trīs vīri no ziemeļu valstīm: Jākobs Jākobsons no Zviedrijas, Merri Heikkilā no Somijas un Bjarni Ārnassons no Islandes izstāstīs stāstu par darba dienām, tradīcijām un paradumiem, kā arī par kafiju un - kāpēc gan ne? - adītu vilnas apģērbu. Work in progress jeb vēl topošo izrādi skatītāji varēs novērtēt 20. augustā pl. 20.00 Rīgas cirka arēnā; tā tapusi sadarbībā ar Rīgas cirku, un to varēs noskatīties bez maksas. Pēc izrādes - saruna ar māksliniekiem.