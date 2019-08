Ašeradens: No NEPLP tiek gaidīts risinājuma piedāvājums Latvijas Radio darbinieku aktualizētajām problēmām

Pēc no NEPLP prasītā piedāvājuma skatīšanas komisijas sēdē, visticamāk, arī varētu tikt pieņemti kādi politiski lēmumi, norādīja politiķis. Viņš sacīja, ka ir jāsaprot, kāds ir risinājums konstatētajām problēmām, kad eskalējusies situācija starp Latvijas Radio Ziņu dienestu un Latvijas Radio vadību un kad Latvijas Radio žurnālisti ir pauduši neuzticību NEPLP.

Runājot par Latvijas Radio nepieciešamo finansējumu, Ašeradens norādīja, ka pozitīvi vērtētu risinājuma rašanu šai problēmai, ņemot vērā, cik svarīgs ir sabiedriskā medija satura jautājums. Reizē viņš pauda, ka darba algām naudu nebūtu racionāli piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, bet būtu jāmeklē cits finansējuma avots.

Vaicāts par to, ka pēc Kaimiņa vēstules NEPLP paudusi, ka politiķiem nav tiesību dot uzdevumus nedz padomei, nedz sabiedriskajiem medijiem, Ašeradens, no vienas puses, atzina, ka var diskutēt par vēstījuma formu, bet no otras puses uzsvēra, ka Cilvēktiesību komisija realizē parlamentāro uzraudzību, atbilstoši kurai Kaimiņš ir aicinājis par medijiem atbildīgo institūciju sagatavot nepieciešamās atbildes. Apakškomisijas deputāts uzsvēra, ka Cilvēktiesību komisijai, realizējot parlamentāro uzraudzību, ir "siimtprocentīgas pilnvaras tā rīkoties".