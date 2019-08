Idejas svaigām zāļu tējām vasarā

“Zāļu tēju klāsts ir patiešām plašs, turklāt tējas var gatavot gan no viena auga, gan samaisot vairākus augus kopā. Turklāt dabas veltes var izmantot gan vēsā laikā, lai sasildītos, gan siltā laikā, lai atspirdzinātos, papildinot istabas temperatūras ūdeni ar dažādiem augiem. Sevi droši var palutināt ar krūzi svaigas zāļu tējas, taču jāatceras, ka ārstnieciska efekta panākšanai nepietiks ar vienkārši aplietu zāļu tēju – ārstniecībā, līdzīgi kā medikamentu lietošanā, stingri jāievēro receptūra un lietošanas ilgums, kārtība,” stāsta farmaceite.

Augi, no kuriem ieteicams pagatavot zāļu tēju:

Tējai, kas gatavota no raudenes, ir saldeni patīkama garša. Raudenei piemīt nomierinoša, spazmolītiska iedarbība, tā mazina iekaisīgus procesus kuņģa-zarnu traktā un uzlabo gremošanas procesus. (Raudene nav ieteicama grūtniecības laikā.)

Kumelītei ir nomierinošas īpašības, tā ieteicama iekaisumu mazināšanai. Tāpat kumelīti lieto, lai uzlabotu gremošanas procesus. Kumelīte ir viena no visplašāk izmantotajiem ārstniecības augiem, turklāt tā vērtīga arī ārīgai lietošanai – kompresēm, vannām, skalošanai, inhalācijām.

Lavanda ir viens no ēterisko eļļu piesātinātākajiem augiem, kas visbiežāk tiek lietots ārīgi. Taču lavandu var izmantot arī tējās, tikai jārēķinās, ka sākotnēji tējas garša var likties specifiska. No lavandas pagatavota tēja uzlabos miega kvalitāti, tāpat to iesaka lietot kā palīglīdzekli depresijas novēršanai. (Lavanda nav ieteicama grūtniecības laikā.)