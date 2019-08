Neredzīgi gājēji uz ceļa un droša braukšana - padomi autovadītājiem un riteņbraucējiem

Pie luksofora vai atbilstošas ceļazīmes neapstājieties tālāk par 1,5 metriem no gājēju pārejas, ja vien nav uzzīmēta īpaša stoplīnija. Neredzīgie gājēji identificē jūsu transportlīdzekļa klātbūtni, ieklausoties transportlīdzekļa izdotajās skaņās, tāpēc ir svarīgi apstādināt transportlīdzekli drošā attālumā no gājēju pārejas. Hibrīda un elektrisko transportlīdzekļu vadītājiem ir īpaši jāatceras, ka dzinēja vai elektriskā motora trokšņu neesamība var radīt mānīgu sajūtu neredzīgajiem gājējiem, ka tuvumā nav transportlīdzekļu. Atcerieties, ja neredzīga persona pievelk spieķi pie sevis un pakāpjas nostāk no krustojuma, šis žests nozīmē, ka cilvēks vēl nevēlas šķērsot ielu, un jūs varat braukt.