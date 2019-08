Judins: Ķezbere nevarēs turpināt vadīt NEPLP, vai nu pašai būs jāatkāpjas, vai to izlems Saeima

Politiķis nešaubās par šādu iznākumu un, vaicāts par Ķezberes pieļauto iespēju atkāpties no amata, Judins norādīja, ka NEPLP vadītājai šajā jautājumā ir visas iespējas apsteigt Saeimu. Viņš piebilda, ka Ķezberes paustais, ka viņa domā par iespēju atkāpties no amata, "nav nejaušs", jo NEPLP vadītāja saprotot, ka viņas dienas šajā postenī ir skaitītas.

TV3 ziņas iepriekš ziņoja, ka pret Ķezberi un vēl septiņām personām 2007.gadā tika sākts kriminālprocess aizdomās par iespējamiem atkārtotiem kukuļošanas faktiem. Vēlāk tas tika izbeigts noilguma un nepietiekamu pierādījumu dēļ. NEPLP vadītāja šajā kontekstā norādījusi, ka personīgi nesaprot, kādēļ viņai par to būtu jājūtas slikti. "Tā bija man ļoti skarba dzīves pieredze, es to nenovēlu nevienam. Gandrīz divus gadus ik pa laikam tikt aicinātam uz pratināšanu, arī tavu māju kad krata, tas ir ārkārtīgi nepatīkams pasākums. Es to esmu izdzīvojusi, bet, kā es vienmēr saku, viss, kas mūs nenogalina, mūs stiprina," TV3 ziņām teica Ķezbere.