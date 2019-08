Ar vērienīgiem pasākumiem visā Latvijā svinēs "Baltijas ceļa" 30 gadu jubileju

Jubilejas svinību kulminācija gaidāma no 22.augusta līdz 24.augustam - "Baltijas ceļu" izbrauks īpašā velobraucienā un ar senajiem spēkratiem, daudzviet skanēs Atmodas laika un mūsdienu latviešu, arī igauņu un lietuviešu mūzika, varēs skatīties Baltijas valstīs tapušas filmas, izstādes un iesaistīties akcijās, pastāstīja Pastare.

"Baltijas ceļa" jubilejas priekšvakarā, 22.augustā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks starptautiska konference "Baltijas ceļš. Turpinājums". Tā būs platforma, kur Baltijas valstu eksperti kopā ar pārstāvjiem no Čehijas, Polijas, Zviedrijas un Vācijas analizēs pagājušā gadsimta demokrātiskās revolūcijas Centrālajā un Austrumeiropā un Baltijas ceļa vietu un lomu tajās, kā arī demokrātijas izaicinājumus 21.gadsimtā.

Savukārt 23.augusta vakarā plkst. 22 Lucavsalā Rīgas pašvaldība aicina uz metāloperas "Kurbads. Ķēves dēls" bezmaksas izrādi. Metālopera ir pasakas 21.gadsimta interpretācija, kas vienīgo izrādi piedzīvoja Limbažos 2017.gada vasarā un kļuva par vienu no spilgtākajiem notikumiem Latvijas kultūrā. Režisores Ingas Tropas veidotajā uzvedumā piedalīsies folkmetāla grupa "Skyforger" un laikmetīgās dejas dejotāji. Pirms metāloperas uz skatuves kāps Igaunijas grupa "Riffaricca" un Lietuvas grupa "Lietis Band". Ieeja pasākumā būs no plkst.18.

Ārpus Rīgas plaša "Baltijas ceļa" trīsdesmitgades programma plānota gan pie Latvijas robežas ar Igauniju un Lietuvu, gan arī pilsētās, kuras pirms trīsdesmit gadiem caurvija cilvēku ķēde. Pie Latvijas-Igaunijas robežas, Naukšēnu novada Ķoņos, "Baltijas ceļa" gadadienu atzīmēs 23. un 24.augustā. 23.augustā no plkst. 17 tur gaidāma svētku programma ar, cita starpā, Baltijas akordeonistu orķestra "Baltic Tremolo" koncertu un Jāņa Lūsēna grupas uzstāšanos, solidaritātes ugunskura iedegšanu kopā ar folkloras kopām no Latvijas un Igaunijas un "Baltijas ceļa" vēsturiskā maršruta izgaismošanu. Savukārt 24.augustā ikviens var iesaistīties riteņbraucienā no Karksi-Nuijas Igaunijā līdz Rūjienai Latvijā.