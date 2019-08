Bordāns atteicies no solītā visaptverošā tieslietu sistēmas audita

Marta sākumā Tieslietu ministrija (TM) apliecināja, ka mēneša laikā esot nonākts tiktāl, ka notiekot "precīza uzdevuma sastādīšana, kā arī analītiskais darbs" un tiekot strādāts "pie tā, lai apzinātu gan to, kā veicas ar ieteikumu analīzi un to ieviešanu, gan arī tos sektorus vai procesus, kuri nav līdz galam vēl izvērtēti".

Savukārt 16.jūlija valdības sēdē pats tieslietu ministrs no visaptverošā tieslietu audita idejas ir oficiāli atteicies, vienlaikus paziņojot, ka vairs nepretendē arī uz šim nolūkam no budžeta piešķirto pusmiljonu eiro. "TM virzīs Ministru kabinetā izskatīšanai rīkojuma projektu par finansējuma pārdali uz valsts budžeta programmu "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" no TM budžeta (...) 2019.gadam atbalstītā prioritārā pasākuma "Justīcijas institūciju funkciju un procesu izvērtējums, t. sk. izmeklēšanas institūta reformēšanas iespēju izpēte" piešķirtā finansējuma 500 000 eiro apmērā, kuru 2019.gadā netiek plānots apgūt," teikts TM informatīvajā ziņojumā, kas bija sagatavots uz šo valdības sēdi.