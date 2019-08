Ķezbere: sabiedrisko mediju problēmas varētu risināt, apvienojot Latvijas Radio un LTV

Ķezbere atkārtoti paudusi nostāju, ka radio valdes nomaiņa pašlaik problēmas nerisinātu: "Vai Latvijas Radio būs vieglāk strādāt un dzīvot, ja valde tiks atlaista, kad jāaizstāv nākamo trīs gadu budžets un jāveido jaunais sabiedriskais pasūtījums? Neesmu pārliecināta, ka no kolektīva vidus atradīsies cilvēki, kas gribēs un varēs līdz jaunas valdes vai ģenerāldirektora iecelšanai nostāties šī nozīmīgā medija priekšgalā."

Ķezbere atzīmējusi, ka "ar lielām bažām" raugās uz LTV rudens programmu tīklu, raidījumu ražošanas iespējām un atalgojumu. "Latvijas Radio darbinieki saņem algas un piemaksas, bet LTV ir projektu sistēma. Vasarā daudzi cilvēki ir dīkstāve, jo tiek ekonomēti līdzekļi jaunās sezonas raidījumiem. Cik liela būs noslodze rudens periodā, to jutīsim, un gan jau būs arī neapmierinātība. Pirmie signāli no arodbiedrībām un darbiniekiem par štatu samazināšanu LTV izskanēja un bija padomes redzes lokā jau maijā," bažas skaidrojusi NEPLP pārstāve.

NEPLP vadītāja skaidrojusi, ka finanšu problēmas mediju nozarē veidojas, jo "reklāmas ieņēmumi pārvietojas uz interneta vidi, aizplūst no Latvijas satura ražotājiem uz citām platformām". "Naudas nozarē kopumā kļūst mazāk, un tas skar arī komercmedijus, kuri arī ir nozīmīga daļa Latvijas informatīvajā telpā," uzsvērusi Ķezbere, "vai Ministru kabinets atradīs budžetā naudu, lai kompensētu sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus, un vai Saeima to atbalstīs, ir liels šī rudens jautājums."